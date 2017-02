मज दूर दूर हो म्हणती

हे दु:ख माझ्याच वाटय़ाला का? हा प्रश्न संतांनीही थेट देवालाच विचारला आहे. संतश्रे÷ चोखोबा यांचे कार्य आणि काव्य विलक्षण प्रेरणादायी आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चोखामेळा यांच्याविषयी अत्यंत आदराचे उद्गार काढले आहेत. त्यांनी आपले ‘द अनटचेबल्स’ नावाचे इंग्रजीतील एक पुस्तक चोखामोळा, नंदनार व रविदास यांना अर्पण करून त्यांच्याबद्दलचा आपला आदर व्यक्त केला आहे. त्यात ते लिहितात- “चोखामेळा, नंदनार व रविदास हे अस्पृश्य समाजात जन्मले. आपल्या नि÷ायुक्त कृत्य, संयमी व न्यायी वृत्ती यामुळे ते सर्वांपेक्षा उच्चतम आदरास पात्र ठरले. त्या तीन संतांच्या स्मृतीस अर्पण.’’ हिंदू धर्माचा त्याग करून दुसऱया धर्मात प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी अस्पृश्यांची परिषद बोलावली होती. त्या परिषदेत भाषण करताना आंबेडकर श्रोत्यांना म्हणाले- If someone asks you what your caste is, you say that you are a Chokhamela or Harijan, but you do not say you are a Mahar.

मराठीत असे म्हणता येईल की, तुम्हाला कोणी तुमची जात विचारली तर महार म्हणून सांगू नका तर चोखामेळा किंवा हरिजन म्हणून सांगा.

चोखोबा आपले दु:ख प्रकट करताना काय म्हणतात पहा- हीन याती माझी देवा । कैसी घडे तुझी सेवा ।।

मज दूर दूर हो म्हणती । तुज भेटू कवण्या रीती ।।

माझा लागतांचि कर । सिंतोडा घेताती करार ।।

आणखी एका अभंगात चोखोबा देवाला म्हणतात-

असे करणें होतें तुला । तरी कां जन्म दिला मला ।।

जन्म देवोनी सांडिलें । काहो नि÷gर मन केलें ।।

कोठे गेला माझे वेळीं । केलें कोणाचें सांभाळी ।।

चोखा म्हणे देवा । नका मोकलू केशवा ।।

चोखोबांचा मुलगा कर्ममेळा याने तर अत्यंत निर्भीडपणे देवाला प्रश्न विचारला आहे. आमची केली हीन याती । तुज का न कळे श्रीपती ।। जन्म गेला उष्टे खाता । लाज न ये तुमच्या चित्ता ।। ‘संत चोखामेळा आणि मी’ या दलित नाटककार भि. शि. शिंदे यांनी लिहिलेल्या ग्रंथात चोखोबांचा विद्रोह कालसापेक्ष दृष्टिकोनातून जाणून घ्यायला हवा, त्यावेळचे त्यांचे कार्य आजच्या काळाच्या निकषावर तपासायला नको, असे म्हटले आहे. “आधुनिक काळात क्रांती शब्दाचा अर्थ इतका कडवा बनला आहे आणि त्यात हर्षविषादांची एवढी कडवट खेचाखेच असावी लागते की, महाराष्ट्रीय संतांनी तेव्हाच्या समाजात परमार्थ पीठावरून ही एक क्रांती केली असे म्हटले तर केवळ आधुनिक पद्धतीने विचार करणाऱयांना ते खरे वाटत नाही आणि विशेष म्हणजे त्यात काही गोडी वाटत नाही. आपल्या उच्च शिक्षणात ऐतिहासिक रसिकता या नावाचा विषय स्वतंत्रपणे शिकवावयास हवा असे वाटते. आपल्याला आपल्या काळाच्या संबंधाने जेवढी रसिकता दाखविता येते. तेवढी ऐतिहासिक काळासंबंधाने दाखविता येत नाही. ही मोठी दु:खाची गोष्ट आहे.’’



