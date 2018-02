नाजेरियात अपहरण झालेल्या जहाजाची सुटका 

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

पश्चिम अफ्रिकेच्या बेनान समुद्र किनाऱयावरून अपहरण झालेल्या जहाजाची आज अखेर सुखरूप सुटका झाली असून या जहाजावर असलेले सर्व 22 भारतीय कर्मचारी सुखरूप आहेत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी ट्विट करून त्याबद्दलची माहिती दिली आहे.

एमटी मरीन एक्सप्रेस नावाचे हे जहाज गॅसऑइल वाहुन नेत होते. रविवारी हे जहाज बेनिनच्या समुद्रात गायब झाले होते. जहाजाचा संपर्क तुटला तेव्हा हे जहाज बेनिनच्या कोटोनाउ येथे होते.त्यामुळे बेनिन आणि नायजेरियनच्या अधिकाऱयांना त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आणि तटरक्षक दलानेही त्या जहाजाचा शोध सुरू केला . 22कर्मचाऱयांना घेऊन जाणाऱया या जहाजाची सुटका झाली असून हे सांगताना मला अभिमान वाटतो. नायजेरिया आणि बेनिन सरकारने मदत आणि सहकार्य केल्यामुळे आम्ही त्यांचे आभार मानतो, असे ट्विट सुषमा स्वराज यांनी केले आहे.

I am happy to inform that Merchant Ship Marine Express with 22 Indian nationals on board has been released.

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) February 6, 2018