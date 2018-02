मी एकमेव असा ‘बँक चोर’ जो फेल गेला ; रितेश देशमुखांचे ट्विटरवर वार 

ऑनलाईन टीम / पुणे

‘मी एकमेव बँकचोर आहे, जो फेल गेला आहे’ असे म्हणत रितेश देशमुखने नीरव मोदीला टोला मारला आहे. डायमंड व्यापारी नीरव मोदी ने पंजाब नॅशनल बँकेला 11400 कोटींचा गंडा घातल्याने देशभरात व सोशल मिडियावर त्यांचीच चर्चा सुरू आहे. यावर अभिनेता रितेश देशमुखने हे ट्विट केले आहे.

I am the only ‘BANK-CHOR’ that failed. pic.twitter.com/E10PzOXe9i

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) February 20, 2018