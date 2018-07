लक्ष सेनने पटकावले सुवर्णपदक 

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

भारताचा युवा बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेनने सोनेरी कामगिरी केली आहे. लक्ष्यने आशियाई कनिष्ट अजिंक्मयपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत विजय मिळवला आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावणारा लक्ष्य हा भारताचा तिसरा खेळाडू ठरला आहे.

What a brilliant performance by @lakshya_sen to win the 🥇of boy’s singles in #Badminton Asia Jr. Championship final over top seeded #KunlavutVitidsarn.

Well done champion! 👏👏 The nation is immensely proud of you! 🇮🇳@BAI_Media @Ra_THORe @PIB_India @cmouttarakhand @MIB_India pic.twitter.com/3HTbXeqKgI

— Dept of Sports MYAS (@IndiaSports) July 22, 2018