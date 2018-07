आधार कार्ड डेटा लिक झाल्याने TRAI अध्यक्षच चॅलेन्जमध्ये फसले

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

देशभरात आधार कार्ड आणि डेटा सुरक्षिततेच्या मुद्यावर वारंवार प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात येत आहेत. आधार कार्ड आणि डेटा सुरक्षितता हा मुद्दा सध्या मोठय़ा प्रमाणात चर्चेत असून याचसंदर्भातील चर्चेदरम्यान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी आधार कार्डसंबंधी ट्वटिरवर एक आव्हान दिले. आधार क्रमांक सार्वजनिक केल्याने गोपनीयतेला धक्का पोहोचत नाही, असा दावा शर्मा यांनी केला होता. आपला दावा खरा करण्याच्या प्रयत्नात मात्र शर्माच पूर्णतः फसल्याचे चित्र यावेळी पाहायला मिळाले आहे.

ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी ट्वटिरवर आपला आधार कार्ड क्रमांक शेअर केला आणि डेटा हॅक करुन दाखवण्याचे आव्हान दिले. नुकसान किंवा हानी पोहोचेल, अशी कोणतीही माहिती शोधून दाखवावी. शर्मा यांचे आव्हान एलियट एल्डर्सन नावाच्या युजरनं स्वीकारले. केवळ स्वीकारलंच नाही तर पूर्णदेखील केले. फ्रान्समधील सुरक्षा संशोधक असल्याचा दावा यावेळी एलियट एल्डर्सन याने करत शर्मा यांची गोपनीय माहिती सार्वजनिक केली. काही मिनिटांतच एलियट एल्डर्सननं शर्मा यांचा पत्ता, आधार कार्डसोबत जोडण्यात आलेला मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी, जन्मदिनांक आणि त्यांचे व्हॉट्सऍपवरील फोटोदेखील सार्वजनिक केले. मात्र शर्मा यांच्याबाबतची माहिती शेअर करताना कोणत्या अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी माहिती व फोटो ब्लर केले. आव्हान पूर्ण केल्यानंतर एलियट एल्डर्सनने म्हटले की, आपण आधार कार्ड योजनेविरोधात नाही. मात्र आधार क्रमांक सार्वजनिक करणे किती धोकादायक ठरू शकते, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो.

People managed to get your personal address, dob and your alternate phone number. I stop here, I hope you will understand why make your #Aadhaar number public is not a good idea pic.twitter.com/IVrReb4xIM — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

We have paid your salary for all these years @rssharma3 please share all your personal data with us. https://t.co/PuBfW8MJNK — @kingslyj (@kingslyj) July 28, 2018

If your phone numbers, address, dob, bank accounts and others personal details are easily found on the Internet you have no #privacy. End of the story. — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

This photo is his WhatsApp profile pic, this is public too — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

Lol, according to @haveibeenpwned you have been pwned my friend pic.twitter.com/0qLcd17Xjh — Elliot Alderson (@fs0c131y) July 28, 2018

