‘अध्यादेश काढून प्रश्न सुटणार नाहीत, तरुणांनो आत्महत्या करु नका’ 

ऑनलाईन टीम / मुंबई :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधत आहे. राज्य सरकारच्या सह्याद्री वाहिनीद्वारे मुख्यमंत्र्याचा हा लाईव्ह संवाद सुरु आहे. मराठा समजातील आरक्षणाबाबत जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी आणि सत्य माहिती देण्यासाठी हा संवाद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. पण, माझे तरुणांना आत्महत्या करु नका, असे भावनिक आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आंदोलनातील तरुणांना केले आहे. केवळ तत्काळ अध्यादेश काढून प्रश्न सुटणार नाहीत .

My talk with citizens of Maharashtra… https://t.co/pztkas02m6

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 5, 2018