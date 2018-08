भावनिक हुशारीही महत्त्वाची

नमस्कार मॅडम! मी जय. थोडं बोलायचं होतं तुमच्याशी. हं, बसा ना. मॅडम अलीकडे मला थोडं टेन्शन जाणवतंय, अस्वस्थही वाटतंय. बरं, काही विशेष कारण? सांगतो. मी आणि माझा मित्र शाम अगदी बालपणापासून एकत्र वाढलो. आम्ही दोघेही अभ्यासात चांगले होतो. मला तर शाळा, कॉलेजमध्ये ‘स्कॉलर’ अशीच हाक मारायचे. शामही हुशार होता परंतु लेखन, नाटक, ग्रुप

ऍक्टिव्हिटी हे सारं एन्जॉय करून मग अभ्यास करायचा. इंजिनिअरिंगला मी पहिला आलो. तोही व्यवस्थित पास झाला. सुरुवातीपासूनच आम्ही व्यवसाय करायचा हे ठरवलं होतं. आमचं ते स्वप्नच होतं. आम्ही ठरल्यानुसार ‘भागिदारी’मध्ये ‘फुड प्रोसेसिंग’च्या कामाला सुरुवात केली. एका छोटेखानी जागेत जिद्द, परिश्रम आणि दर्जा याच्या बळावर ‘फॅक्टरी’ उभी केली. गेली आठ वर्षात दोघांच्याही मेहनतीमुळे व्यवसायाचा आलेख उंचावला होता. आणखी एक युनिटही उभं केलं, व्याप वाढला. सारं व्यवस्थित सेट आहे. परंतु मॅडम, अनेकदा असं होतं की साऱयांच्या तोंडी शामचंच नाव असतं. कोणत्याही मिटिंगच्यावेळी, एक्झिबिशनच्या वेळी पाहुण्यांकडून त्याचीच विचारणा होते. कामगारांना तो ‘जास्त जवळचा’ वाटतो. ते त्याचा विशेष आदर करतात. मला त्याच्यासारखा प्रतिसाद नसतो. शामचा मला हेवा वाटत नाही परंतु मी कुठेतरी बाजूला पडतोय अशी जाणीव सतत होते. मनावर दडपण येतं. खूप अस्वस्थ वाटतं, असं का होतं, काही कळत नाही.

‘जय’ची समस्या माझ्या लक्षात आली होती. दोन भेटीनंतर हळूहळू सारं उलगडत होतं. त्याने एक दिवस ‘फॅक्टरी पहायला या’ असं निमंत्रणच दिलं. फॅक्टरीभेटीच्या निमित्तानं शामचीही भेट होणार होती. जयची समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार होत्या. मी ठरल्या वेळेनुसार तेथे गेले. फॅक्टरी पाहण्यासारखीच होती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वच्छ आवार. सारं अगदी नेटकं होतं. जयसोबत शामही होताच. माहिती देत असताना विशिष्ट पद्धतीत संवाद साधत व्यक्त होणं आणि दुसऱयाना कम्फर्ट करण्यात असलेली सहजता दिसत होती. एकंदरच त्याचं मोकळेपणानं वागणं आणि आपल्या वर्तनाच्या माध्यमातून ‘मी आहे’ हा आश्वस्त करणारा स्वर यामुळे तो सर्वांना हवाहवासा वाटायचा. खरंतर ‘जय’ अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा होता. परंतु नीट व्यक्त होता न येणं, स्वतःला अलिप्त ठेवणं यामुळे तो बाजूला पडत होता. भावनिक हुशारी कमी पडत होती. दुसऱया दिवशी भेटल्यानंतर भावनिक बुद्धिमत्ता, भावनिक कौशल्य विकासासाठीचे प्रयत्न यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि यावर मेहनत घेत ही समस्या दूर करण्याचं जयने पक्कं ठरवलं.

जयसारखी अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. IQ (intelligence quotient) बुद्धय़ांक वा बौद्धिक हुशारीचा संबंध अभ्यासातील प्रगतीशी जोडला गेला असल्याने समजा एखादा मुलगा/मुलगी अभ्यासात टॉपर असेल आणि वर्तनाच्या बाबतीत थोडं डावं उजवं असेल तर दुर्लक्ष केलं जातं. कारण उत्तम बुद्धिमत्ता, अभ्यासातील यश, उत्तम जॉब ही साखळी मनात कार्यरत असते. परंतु जर भावनिक हुशारी नी क्षमता कमी पडत असतील तर पुढे जाऊन तेवढे यश मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. शिक्षणामध्ये भरघोस यश मिळालेला विद्यार्थी पुढे अपयशी ठरला तर त्याचा संबंध ‘नशिबा’शी जोडला जातो. वा एखादा अभ्यासामध्ये सर्वसामान्य वाटणारा मुलगा पुढे जाऊन उत्तमरीतीने यशस्वी झाला तर, ‘पहा पठ्ठय़ांना नशिबाची साथ हो’ असंही म्हटलं जातं.’ खरंतर बऱयाच अंशी या गोष्टी EQ (Emotional quotient) भावनिक बुद्धय़ांक वा भावनिक हुशारीवरती अवलंबून असतात.

IQ gives you a job but EQ gives you promotion या वाक्मयात बरंच काही दडलं आहे. भावनिक गुणांकासंदर्भात गार्डनर, पीटर सलोव्ही, जॉन मायर, बॅरॉन या मानसशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळय़ा पद्धतीने ही संकल्पना विशद केली. डॅनियल गोलमन यांनी तर भावनिक बुद्धिमत्तेवर Emotional intelligence आणि ‘working with Emotional intelligence ही विक्रमी खपाची दोन पुस्तके लिहिली. औद्योगिक विश्वात ही संकल्पना रुजविण्याचं श्रेय त्यांच्याकडेच जातं.

या साऱयातील भावनिक हुशारी आणि यशस्वी होण्यासाठी त्याचे असलेले महत्त्व सांगितले आहे. केवळ अभ्यासातील हुशारी वा शैक्षणिक पात्रता व्यवहारी जीवनात यशस्वी होण्यासाठी पुरेशी नसते, तर भावनिकदृष्टय़ा व्यक्ती कार्यक्षम, परिपक्व असणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. स्वजाणीव अर्थात स्वतःच्या भावनांचं नीट आकलन होणं, व्यक्त होता येणं, त्याची योग्य हाताळणी करणं हे जितकं महत्त्वाचं तितकंच दुसऱयाच्या भावना समजून घेता येणं हेही महत्त्वाचं असतं. आजचा काळ हा तीव्र स्पर्धेचा, अस्थिरतेचा आणि विविध प्रश्नांचा सामना करायला लावणारा आहे. आजच्या गतिमान जीवनशैलीमध्ये अनेक कारणांमुळे विविध प्रश्न उभे राहत असतात. आपल्या मुलांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे उत्पन्न होऊन नकारात्मकता वाढू नये, त्याना कोणत्याही समस्येला खंबीरपणे सामोरे जाता यावे यासाठी सुरुवातीपासूनच बौद्धिक हुशारीबरोबरच मुलाच्या भावनिक कौशल्य विकासासाठी, भावनिक हुशारी वाढविण्याच्या दृष्टीने पालकांनी सजग राहणे अत्यावश्यक आहे. भावना या वर्तनासाठी, कृतीसाठी, जगण्यासाठी प्रेरित करत असतात. ज्या पद्धतीने आपण मुलांना चांगले-वाईट समजावून सांगतो, स्वच्छतेच्या सवयी लावतो तसंच मुलांच्या भावनांना योग्य वळण लावण्याचा प्रयत्नही यशस्वीतेचा टप्पा गाठण्यासाठी आवश्यक आहे.

सुरुवातीच्या उदाहरणातील ‘जय’कडे बुद्धय़ांक वा बौद्धिक गुणवत्ता शामपेक्षाही जास्त होती. परंतु योग्य पद्धतीने व्यक्त होता न येणं, संवाद कौशल्याची कमतरता, वा इतरांच्या भावना जाणून घेण्याचं ‘कसब’ नसल्याने तो शामसारखी छाप पाडू शकत नव्हता. परिणामी ती तफावत त्याला जाणवू लागली.

एकदरच भावनांची योग्य हाताळणी, स्वजाणीव, भावना कळणे, त्या व्यक्त करता येणे, दुसऱयाच्या भावना जाणून घेणं, समजून घेणं, सभोवताच्या परिस्थितीचा नेमका अंदाज, प्रभावी संवाद, योग्य भावनिक प्रतिसाद, प्रतिक्रया, स्वतःच्या क्षमतांबरोबरच मर्यादांची जाण, सजगता, कृतीशीलता या गोष्टी व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या आहेत.

व्यक्तिगत आयुष्यातील प्रगतीसाठी, सामाजिक कार्यासाठी, नोकरी-व्यवसायातील यशासाठी व्यक्तीच्या ठायी उत्तम भावनिक बुद्धिमत्ता असणं गरजेचं आहे. सुरुवातीपासूनच भावनांना योग्य वळण लावल्यास, भावनांचं व्यवस्थापन कौशल्य आत्मसात केल्यास यशाचा टप्पा सहजतेने गाठता येईल. बौद्धिक हुशारी आणि भावनिक हुशारीचा मेळ हा यशाचा मूलमंत्र आहे, असेच म्हणावेसे वाटते.

Ad. सुमेधा देसाई

Related posts: