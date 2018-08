ट्विटरवर मेहबुबा मुफ्तीच्या एका इमोजीमुळे ओमर अब्दुल्ला बोल्ड 

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

ट्विटर हे राजकीय नेत्यांसाठी महत्त्वाचे माध्यम ठरत असल्याचे दिसत आहे. ट्विटरवर नेत्यांमध्ये अनेकदा शाब्दीक लढाई झाल्याचे पाहायला मिळते. पण असाच एक किस्सा जम्मू-काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये पाहायला मिळाला आहे. याची सोशल मीडियावर सध्या चर्चा होत आहे.

@MehboobaMufti has told the Congress she will support the UPA candidate for #RajyaSabha Vice Chairman. She’s also told the BJP she will support the NDA candidate. How does that work exactly?

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 7, 2018