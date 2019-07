बांगलादेशचा फुसका बार!

त्यांचं नाव चारुलता पटेल. वय अवघे 87. तरुणच त्या. मनाने.

Age is just a number हे कोणाला पटत नसेल तर त्यांनी थेट चारुलतांची भेट घ्यावी.

तर या चारुलतांनी अवघे भारतीय क्रिकेट विश्व जिंकले. भारतीय संघ बांगलादेशविरुद्ध लढत असताना त्यांची एक छबी स्टेडियममधील स्क्रीनवर झळकली, अगदी दूर भारतात देखील त्या घराघरात पोहोचल्या आणि काहीच मिनिटात ‘हिट’ झाल्या. अगदी Ro-hit प्रमाणे!

खरं तर 9 धावांवर असताना रोहितला बांगलादेशने जीवदान दिले आणि हाच या सामन्याला कलाटणी देणारा क्षण ठरला. एकदा जीवदान मिळाल्यानंतर रोहितने त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला.

‘इसकी सजा मिलेगी, जरुर मिलेगी’, हा शोलेचा डायलॉग कशासाठी होता, हे रोहितने बांगलादेशच्या संघाला त्यांना जोवर 100 टक्के समजत नाही, तोवर पुरेपूर समजून सांगितले.

गोलंदाजीत बुमराहला तोड नाही. त्याचे यॉर्कर बांगलादेशी फलंदाजांचे पाय तोडणारे होते. बुमराहचे यॉर्कर इतके घणाघाती होते की, ते तळपायाचा अचूक वेध घेत असताना बांगलादेशी फलंदाज केवळ स्ट्रेचरवरुन जाणे बाकी राहिले होते.

याच बुमराहला प्रश्न केला होता की, इतकी अचूकता तू कुठून आणतोस? बुमराहच्या चेहऱयावर स्मित हास्य होते. तो इतकेच म्हणाला, ‘प्रचंड कसोशीने सराव करतो. एकाच टप्प्यावर चेंडू टाकण्याचा शक्य तितका प्रयत्न करतो. बाकी सारे आपसूकच घडते’!

शेवटच्या टप्प्यातील त्याची गोलंदाजी बारकाईने पाहिली असेल तर एक लक्षात येते की, शेवटचा गडी बाद करताना त्या चेंडूवर बुमराहने चतुराईने आपला रनअप शॉर्ट केला होता. छोटय़ाशा रनअपनंतरही त्याने बिनचूक यॉर्कर टाकला. सुईने काम होत असेल तर तलवार बाहेर काढायची नसते, हे त्याने न बोलता बिनदिक्कतपणे सांगून टाकले.

विराट मात्र पंचांशी विनाकारण झगडत राहिला कदाचित. खरं तर तिसऱया पंचांनी डीआरएसचा निकाल दिल्यानंतर मैदानी पंच विराटचा युक्तिवाद ऐकून काहीच करु शकत नव्हते. पण, तरीही विराटने नसती आफत ओढवून घेतली. विराटच्या खात्यावर आता दोन डिमेरिट गुण आहेत आणि यात आणखी दोन डिमेरिटची भर पडली तर विराटला निलंबित व्हावे लागू शकते. विराट इतका समंजस निश्चितच असेल की, वर्ल्डकपच्या फायनलपर्यंत असा आततायीपणा आपण पुन्हा करु नये!

कालची खेळपट्टी तीच होती, ज्या खेळपट्टीवर आपण इंग्लंडविरुद्ध हरलो. पण, तरीही संघाने एक चूक केली. पुन्हा चहलला खेळवले, स्क्वेअर बाऊन्ड्री 59 मीटर्सवर आहे, हे ज्ञात असतानाही. इंग्लिश फलंदाजांप्रमाणे बांगलादेशी संघ देखील याचाच लाभ घेत 286 धावांपर्यंत पोहोचू शकला. नाही तर मजाल नव्हती त्यांच्यात अगदी 250 पर्यंत जाण्याची. पण, आश्चर्य पहा. विराट त्याच सीमारेषेवर झेल देऊन बाद झाला, जिथल्या कमी बाऊन्ड्रीबद्दल त्याने यापूर्वी तक्रारीचे सूर काढले होते. 59 मीटर्सची बाऊन्ड्री पार करता आली नाही, याचे विषण्ण त्याच्या स्मित हास्यातून उमटले.

काल माझ्या शेजारी बांगलादेशी पत्रकार होता. अपवादाने बराचसा सुसंस्कृत होता आणि मितभाषी. जितके बोलते केले, तितकाच बोलला. देशाभिमान असला तरी वस्तुनिष्ठ होता. मुख्य म्हणजे त्याचे पाय जमिनीवर होते. बांगलादेशने 315 धावांचा पाठलाग करताना पहिले तीन गडी गमावले, त्यावेळी तो म्हणाला, its all over, we lost!

मी त्याला प्रत्युत्तरात म्हणालो, शकीब आहे अजून….

तर तो म्हणाला, शकीब आहे. पण, शकीब एकटा सामना नाही जिंकून देऊ शकणार. तो फक्त 300 धावांच्या उंबरठय़ापर्यंत घेऊन जाईल, ते ही तळाला कोणी साथ दिली तर!

नेमके तसेच झाले. शकीब लढत राहिला, सैफुद्दिनने नाबाद 51 धावा केल्या आणि बांगलादेशला 300 च्या उंबरठय़ावरच थांबावे लागले. खरं तर बांगलादेशतर्फे शकीब एकटाच लढला आणि सैफुद्दिन ज्यावेळी लढला, त्यावेळी बराच उशीर झाला होता.

अशीच दूरदृष्टी मी सकाळी बर्मिंगहम कोच स्टेशनकडे ज्या टॅक्सीने आलो, त्या टॅक्सी ड्रायव्हरकडेही होती. बससाठी 20 एक मिनिटांचा अवधी होता आणि कोच स्टेशन साधारणपणे सहा मिनिटांच्या अंतरावर होते. मी टॅक्सी ड्रायव्हरला कल्पना दिली आणि त्याने चटकन पुढील सहा मिनिटात कुठे ट्रफिक आहे का, हे आपल्या जीपीआरएसवर पाहिले. सकाळची वेळ असल्याने ट्रफिक फारसे नव्हते.

असेच जीपीआरएस विश्वचषकातही असते तर उपांत्य फेरीत कोणाविरुद्ध लढणार, हे आपणही दोन दिवस आधीच सांगू शकलो असतो!

थोडक्यात, बांगलादेश इथे रोहित-बुमराहसमोर फुसका बार निघाला. दिवाळीतील सारे फटाके, सारे बॉम्ब फुटतातच असे नाही. त्यातील काही फुसकेही निघत असतात.

बांगलादेशचा बारही असाच फुसका बार होता.

क्रीडा प्रतिनिधी

विवेक कुलकर्णी ( बर्मिंगहम)