टोमणे आणि प्रतिटोमणे

महाराष्ट्रात सतत पडणाऱया पावसामुळे सांप्रत सगळे सिमेंटीकृत रस्ते अष्टौप्रहर ओले असतात. त्यावर पाय घसरणे समजू शकतो. पण आपल्या नेत्यांचे पाय न घसरता जिभा घसरत आहेत. खरे म्हणजे एकही असभ्य शब्द न वापरता समोरच्याला टोमणा मारणे ही नाजूक कला आहे. त्या टोमण्याला तितक्मयाच सभ्य भाषेत प्रत्युत्तर देणे ही त्याहून कठीण कला आहे. आपले राजकीय नेते या दोन्ही कला विसरलेत ही बाब अलाहिदा.

एखादा माणूस खोटय़ा विनम्रतेचा आणि निगर्वीपणाचा आव आणतो. त्याचे इंग्रजीत वर्णन करणारे टोमणेवजा वाक्मय म्हणजे He is a modest man with much to be modest about. अर्थात त्याने विनम्र असायलाच हवे! आचार्य अत्र्यांनी ‘साष्टांग नमस्कार’ नाटकात या अलंकाराचा उत्तम वापर केला आहे. त्यातला सिद्धेश्वर त्रिपुरीला मागणी घालताना स्वतःबद्दल म्हणतो, ‘माझा स्वभाव अतिशय निगर्वी आहे.’ त्यावर ती म्हणते, ‘हो नं, तुम्ही गर्व तरी कशाचा करणार?’

विन्स्टन चर्चिल अमेरिकेला उद्देशून टोमणे मारीत असे. एका प्रसंगी तो म्हणतो, ‘अमेरिकन लोक योग्य निर्णय घेऊ शकतात.आधी भरमसाट चुका केल्यानंतर.’

अशा गमतीदार संवादांचे काही नमुने.

‘तुम्हाला दुखावणं ही माझ्या आयुष्यातली शेवटची कृती असेल, तुम्हाला दुखावण्याची इच्छा मात्र आहे.’ ‘तुमच्या मताशी मी सहमत झालो तर आपण दोघेही महामूर्ख ठरू.’ ‘तुमचं चुकलंय असं मी म्हणत नव्हतो, मी तुम्हाला दोष देत होतो.’

मेजवानीनंतर निरोप घेताना ‘मेजवानी छान झाली. आजची नव्हे, मागे तुमच्या मित्राने दिलेली.’

सॅम हास्किन्स हा गेल्या शतकातला गाजलेला छायाचित्रकार. त्याचा एक किस्सा आंतरजालावर आहे. सॅमला एकदा मेजवानीचे आमंत्रण आले. तिथे गेल्यावर यजमानीणबाई त्याचे स्वागत करताना स्तुतीपर बोलण्याच्या ओघात म्हणाल्या, ‘आम्हाला तुम्ही काढलेली छायाचित्रे खूप आवडतात. फार सुंदर असतात. तुमचा कॅमेरा खूप भारी असेल, नाही?’ सॅम यावर काहीच बोलला नाही. मेजवानी संपली. पाहुणे परतू लागले. यजमानीणबाईंचा निरोप घेताना सॅम म्हणाला, ‘जेवण फार छान होतं. अतिशय आवडलं. तुमची स्वयंपाकाची शेगडी फार भारी असेल, नाही?’ यजमानीणबाई काय ते समजल्या.

आपले पुढारी इतक्मया सफाईदारपणे आणि सभ्यपणे भांडायला केव्हा शिकतील?