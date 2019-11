जाणूया अंतरंग भावनांचे…

काही कामानिमित्त परगावी जाणं झालं. परतताना बस स्टॅण्डवर बसची वाट पहात बसले होते. माझ्या अगदी समोरच तिघीजणी बसल्या होत्या. त्यांच्यामधला संवाद अगदी रंगात आला होता. ‘कधी बदलायचा काय माहीत? अठरा वर्षाचा झाला पण अजून समज येत नाही. लहानपणापासून चिडका बिब्बाच, नाकावर नुसता राग.. चिडायचं आणि दाणदाण करायचं. सारखं वातावरण तंग. नको वाटतं एकेकदा.

हो गं.. अगं, परवा माझ्या पुतणीने तर कहरच केला. सकाळी जी भटकंतीला बाहेर पडली ती रात्री नऊ वाजले तरी पत्ता नाही. मौज मस्ती, फिरणं हे किती करायचं याचं भान नाही. ही अती उत्साही, आणि पुतण्याची वेगळीच तऱहा. नुसता आळस भरलेला अंगात.. कशातच रस नाही. नुसती मरगळ. अगं.. घरोघरी अशाच कथा. माझी मुलगी इतकी काळजी करते, टेन्शन घेते की काही विचारू नको.. अभ्यास करूनही पेपरच्यावेळी आजारी.. आणि मुलगा अती थंड.. इतका बेफिकीरपणाही बरा नाही. नवरा ‘जमदग्नीचा अवतार’.. सगळय़ांच्या एकेक तऱहाच. अवघडच.

बराच वेळ भावभावना यावर त्यांचा संवाद रंगला होता. खरंतर ‘भावना’ हे मनुष्याच्या जीवनातलं अविभाज्य अंग आहे. चांगल्या गोष्टी घडवण्याचं वा बिघडवण्याचं सामर्थ्य त्यात असतं. भावना संदर्भातील मनोविश्लेषक ‘कार्ल युंग’ यांचं एक वाक्मय आठवतं, There can be no transforming of darkness into light and apathy into movement without emotion अंधकाराकडून प्रकाशाकडे आणि उदासिनतेकडून उत्साहाकडे नेणारा बदल भावनेशिवाय संभवत नाही.

पहा, माणसाच्या भावभावना बोलणं, चालणं अर्थात त्याच्या आवाजातून, शब्दातून, हावभाव, कृतीतून वा देहबोलीमधून व्यक्त होत असतात. समाधान, आनंद, ममता, प्रेम, भीती, द्वेष, चिंता, अपराधीपणा, निराशा आणि यासारख्या अनेक भावना आपण दैनंदिन जीवनात अनुभवत असतो. विधायक भावना जोपासण्यासाठी जसं प्रयत्नशील असणं हे मानसिक आरोग्यासाठी गरजेचं आहे तसंच विघातक आणि त्रासदायक भावना कमी करणं, शक्मयतो त्या उद्भवू नयेत यासाठीही प्रयत्नशील असणं गरजेचं आहे. काही जणांचा भावनिक विकास योग्य प्रकारे होतो तर काहींना यामध्ये अडथळे येतात. पालक, पालकांचा दृष्टिकोन, वागण्याची पद्धत, कौटुंबिक वातावरण, आजूबाजूचे वातावरण या गोष्टी मुलांच्या भावनिक विकासात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कधीतरी मूड नसणं, कधी उत्साही असणं हे सर्वांच्या बाबतीत घडत असतं. उदा. एखादी गोष्ट चांगली घडली तर आपण खूश होतो. मनाविरुद्ध घडली की आपण खट्टू होतो.. हिरमुसतो. हे होत असतं आणि ते नैसर्गिकही आहे. परंतु सततच मूड जाऊ लागला.. सातत्याने भावनांमध्ये चढउतार होऊ लागले तर मात्र मानसिक आणि पर्यायाने शारीरिक आरोग्य धोक्मयात येऊ शकते. अर्थात, भावना कुठलीही असली तरी तिची तीव्रता, कालावधी आणि प्रमाण हे निकष मानसिक आरोग्याचा विचार करताना खूप महत्त्वाचे ठरतात. सततचे भावनिक अस्थैर्य ही मनोविकाराची नांदी ठरते. विचार-भावना-वर्तन ही एकप्रकारची साखळीच असते. त्यामुळे मनात येणारे विचार, निर्माण होणाऱया भावना आपल्या वागण्यावर परिणाम करत असतात. भावना उत्पन्न होताना काही रासायनिक प्रक्रिया घडत असतात. त्याचा परिणाम शरीरावर होत असतो. उदा. भीती वाटली.. दरदरून घाम सुटणं, घशाला कोरड पडणं, छातीत धडधडणं. खूप राग आला-मुठी आवळल्या जाणं, डोकं जड होणं, डोळे लाल होणं, रक्तदाब वाढणं वगैरे.. कोणतीही भावना नीट हाताळता आली नाही तर गोंधळ उडतो. राग, चिंता, निराशा, अपराधीपणा यामुळे खूप ताण निर्माण होऊन शरीरातील अंतस्त्रावी ग्रंथींच्या कार्यात असमतोल निर्माण होऊन अनेक मनोशारीरिक आजार निर्माण होऊ शकतात. टोकाच्या भावना, अती विचार इतका ताण निर्माण करतात की, जे करतोय त्यामध्ये पुरेसं लक्षच लागत नाही. कुकरच्या अनेक शिट्टय़ा होतात परंतु लक्षच नसतं, तास न् तास हातात पुस्तक वा फाईल घेऊन बसलोय परंतु पान उलटलंच जात नाही. शारीरिक काम असो वा नसो, पण सतत मरगळ जाणवू लागते. दैनंदिन व्यवहारावर, नातेसंबंधावर त्याचा परिणाम होऊ लागतो. जीवनाची गती आणि लय यांचा समतोल राखायचा असेल तर विचार आणि भावना याकडे लक्ष देणे, सजग असणे गरजेचे आहे. मुलांच्या बालपणापासून याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या पद्धतीने मुलांना स्वच्छतेच्या सवयी, चांगल्या वाईट गोष्टी याचं वळणं लावलं जातं तसंच भावभावनांना वळण देण्याचा प्रयत्नही व्हायला हवा. सुरुवातीपासूनच मुलांच्या भावनिक साक्षरतेबाबत सजग असणं गरजेचं आहे. लहानपणी ‘चिडका बिब्बा’ असं कौतुकाने चिडवणारे आपणच नंतर जमदग्नीचा अवतारच असे म्हणू लागतो. म्हणजेच चिडणे, रागावणे या ‘सवयीच्या सातत्यातून’ हे बदल घडत असतात. अस्वस्थतेचं, आक्रस्ताळेपणाचं चित्र बदलायचं असेल तर विचारांची, भावनांची सजगता, स्वीकार, भावनांची योग्य हाताळणी, नियोजन ही तंत्रं आत्मसात करणं गरजेचं आहे.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे भावनांचा आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतो. भीती वाटली की छातीत धडधडायला लागतं. म्हणजेच भावनांमुळे संवेदनाही तयार होत असतात. मनात येणारे विचार, भावना आणि निर्माण होणाऱया संवेदना याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणं, त्याचा स्वीकार करणं आणि साक्षीभावाने त्याकडे पहात त्याला योग्य रीतीने सामोरं जाण्याचं तंत्र आत्मसात करणं गरजेचं आहे. मनात उत्पन्न होणाऱया भावनांबद्दल जाणीव, सजगता ही स्वतःला समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. यामुळे निर्माण झालेली भावना कृतीला, जीवनातील वाटचालीला प्रेरक आहे का याचे भान येऊन ‘फीलिंग्ज’ आणि ‘ऍक्शन’ यातल्या फरकाचेही भान यायला मदत होते. थोडक्मयात, भावनांची जाण असली की त्याची हाताळणी आणि नियोजन योग्यप्रकारे करता येतं. ‘भावनिक विकास’ जीवनाच्या वाटचालीमध्ये यशस्वितेच्या दिशेने प्रवास करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. सजग राहत भावभावनांचे अंतरंग समजून आणि जाणून घेऊन त्याकडे साक्षीभावाने पाहता आले तर व्यक्तिगत आणि सामाजिक कार्यक्षमता वाढून यशाच्या दिशेने वाटचाल होईल, हे मात्र खरे!

