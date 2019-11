तरुणांनो, यौवनाच्या वाटेवर जरा जपून….

आज दुपारी जरा निवांतपणा होता म्हणून दूरचित्रवाणीवरील ‘आनंदी गोपाळ’ चित्रपट परत पहात बसले होते. काही काही चित्रपट मात्र कितीदाही पाहिले तरी प्रत्येक वेळेला काही वेगळेच शिकवून जाताना भासतात. त्याकाळच्या अत्यंत कठीण सामाजिक परिस्थितीतून मार्ग काढत वंदनीय आनंदीबाई जोशी यांनी आपले वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले. हे करताना त्यांच्या साथीदाराची मिळालेली साथ पाहून मन भरून येते. त्यांच्यासारख्या नंतरच्या काळात होऊन गेलेल्या अशा अनेक कर्तृत्ववान महिलांमुळेच आधुनिक स्त्री स्वतंत्र, मनसोक्त आयुष्य आज जगू शकते आहे. खरंच, त्या स्त्री शक्तीला मनोमन सलाम ठोकून संध्याकाळच्या ओ.पी.डी. साठी निघाले…..

जीव वाचवण्यात स्त्री रोगतज्ञांना यश

साधारण रात्रीची आठची वेळ! 24-25 वषीय युवती पोटात खूप दुखत असल्याने दवाखान्यात दाखवण्यासाठी आली. तपासणी दरम्यान 4-5 दिवस थोडे लाल अंगावर जात असून पाळी नेहमीच अनियमित असते अशी माहिती मिळाली. तिला तपासताना मात्र काहीतरी वेगळे असल्याचे जाणवले. खोलवर चौकशी केली असता तिने 15 दिवसापूर्वी ‘आय पील’ सारखी गर्भधारणा टाळण्यासाठीची गोळी घेतली असल्याचे सांगितले. मग मात्र काय प्रकार असावा हे लक्षात आल्याने ताबडतोब सोनोग्राफी केली. त्यात नलिकेत गर्भ (ectopic preg.) असून पोटात रक्तस्राव होत असल्याचे निदान झाले. तातडीने काही तासातच शस्त्रक्रिया करून तिचा जीव वाचवण्यात स्त्री रोग तज्ञांना यश आले. पण तिची एक गर्भनलिका मात्र काढून टाकण्यात आली.

समाजात दुय्यम दर्जा

मानवी कामजीवन हा खरंतर अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार कामजीवन हे चार पुरुषार्थापैकी (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) एक मानले गेले आहे. कामवासना ही सर्व वासनात मूलभूत वासना असून ती कोणतीही विकृती नाही आहे. भारत हा पहिला देश आहे ज्यांनी ‘कामसूत्र’ या ग्रंथ रूपाने शारीरिक संबंध हे वैज्ञानिक रूपाने अभ्यासले आहे. परंतु आजही 21 व्या शतकात याविषयी भाष्य करण्यात गोपनीयता पाळली जाते व त्यामुळेच की काय कामजीवनाला समाजात दुय्यम दर्जा दिला जाताना दिसतो. मानवी जीवनात कामवासनेस पूर्णता लाभून सुदृढ वंशवृद्धी व्हावी या आदर्श उद्देशाने हिंदू धर्मात ‘विवाह संस्कार’ केला जातो.

रूपांतर विकृतीत होण्याची शक्मयता

आजच्या गतिमान युगात मात्र करियर, शैक्षणिक ओझ्याखाली तरुणाई वावरत असताना या नैसर्गिक वासनेस मुरड घालणे गरजेचे ठरते आहे. त्यातूनच एकीकडे सोशल मीडिया, टी.व्ही., चित्रपट यातून या नैसर्गिक भावना उद्युक्त केल्या जाताना दिसत आहेत. समाजात लैंगिकतेबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे चुकीच्या समजुती दृढ होताना दिसत आहेत. या सर्वांचा परिणाम म्हणून की काय आजच्या तरुणाईला प्रचंड मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात आजकाल वैवाहिक वयही वाढताना दिसत असल्याने ही नैसर्गिक भावना दबल्याने त्याचे रूपांतर विकृतीत होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. मग अशा वासनेच्या पूर्ततेसाठी अन्य मार्ग शोधले जातात.

हृदयाला भिडतच नाही

लैगिक जीवनाबद्दल असलेल्या अज्ञानातूनच अयोग्य औषधोपचार, एकापेक्षा अनेकांबरोबर शारीरिक संबंध, त्यातून गर्भधारणा झाल्यास गर्भपातासाठी केले जाणारे अघोरी प्रकार पुढे येत आहेत. आजची बदलती जीवनशैली, वैवाहिक वाढते वय, दबल्या जाणाऱया नैसर्गिक भावना या सर्वांचा उदेक म्हणून की काय आजची तरुणाई मधुमेह, कर्करोगासारख्या असाध्य रोगांना तर बळी पडणार नाही ना याचा विचार करायची गरज भासत आहे. आजची स्त्री ही स्वतंत्र, मनसोक्त आयुष्य जगत असून, यशाची अनेक उंच शिखरे गाठत आहे हे जरी खरे असले तरीही रोजचा वाढता मानसिक शारीरिक तणाव, बदलती जीवनशैली या सगळय़ाचा परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये जास्त पहावयास मिळतो. त्यामुळे आजच्या स्त्रीला पी. सी. ओ. डी., वंधत्व, कॅन्सर सारख्या आजारांना सामोरे जाताना पाहून मन अस्वस्थ होत आहे. आजच वाचलेल्या एका लेखात शेवटी लिहिले होते No one is really buzy. …it’s all about priorities. किती अर्थपूर्ण व सत्यता सांगणारे वाक्मय, परंतु हे आमच्या हृदयाला भिडतच नाही.

समस्या वाढताना दिसते

आज एक तरुण जोडपे ओपीडीत आले होते. पत्नीचे वय 29 वर्षे तर पती 34 शीच्या जवळपास! लग्नाला सहाच महिने झाले होते. पाळी न आल्याने प्रेगनन्सी टेस्ट केली असता गर्भवती असल्याचा निकर्ष निघाला. पण दोघांनाही एक वर्ष तरी मूल नको होते. कारण काहीच नाही! त्यांना योग्य वयात मुले होणे मातेच्या व पुढच्या पिढीच्या दृष्टीने किती गरजेचे आहे हे समजावून देण्यात थोडेफार यश मिळाले परंतु थोडय़ाफार फरकाने ही समस्या वाढताना दिसते आहे. आजच्या तरुणाईला वाटते की लग्न, मुले झाली की करिअर करता येत नाही. पण कुठल्या गोष्टीला कधी, किती महत्त्व द्यायचे याचा सारासार विचारही तरुणाईने केला पाहिजे, नाही का?

हा सगळा विचार मनात घोळत असताना ‘आनंदी गोपाळ’ चित्रपटाची आठवण झाली. खांद्यावरचा पदर खाली पडू न देता, सामाजिक-कौटुंबिक-सांस्कृतिक जपणूक करून अगदी परदेशी राहूनही स्रीला उच्चत्तम शैक्षणिक, सामाजिक स्थान प्राप्त करता येते ही नवी शिकवणच आदरणीय डॉ. आनंदीबाई जोशी आजच्या तरुणाईला देत असल्याचा भास झाला.

समीकरण योग्य प्रकारे मांडा

विशेषतः तरुण पिढीला मला सांगावेसे वाटते की आजच्या आपल्या बदलत्या जीवनशैलीत नक्कीच जगण्यासाठी ज्ञान मिळवणे, अर्थाजन करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेच परंतु हे करत असताना जीवनाचे गणित सोडवताना मात्र वैवाहिक-व्यावसायिक व सामाजिक यांचे समीकरण योग्य प्रकारे मांडले तर आयुष्याचे गणित अलगद उलगडत जाईल व आपल्याला अपेक्षित योग्य उत्तर नक्कीच गवसेल, हे ध्यानात असू द्या.

-डॉ. शुभदा कामत

