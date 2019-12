भिंतीवरील आक्षेपार्ह विधानाने नवा वाद

‘वर्षा’च्या भिंतीवर मुख्यमंत्र्यांबाबत आक्षेपार्ह लिखाण

वर्षावर लिहिणाऱयांचे तोंड मात्र काळे झाले : संजय राऊत यांचे प्रत्युत्तर

मुंबई / प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील सत्ता हातातून गेल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी आपली खंत व्यक्त केली आहे. आता फडणवीस त्यांच्या पत्नी अमफता सध्या सोशल मीडियावर आपली नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. त्यातच ‘वर्षा’ बंगल्यांच्या भिंतीचीही भर पडली आहे. फडणवीस यांची लहान मुलगी दिवीजा राहत असलेल्या खोलीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंमध्ये आक्षेपार्ह लिहिले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्रिपद गेल्यामुळे फडणवीस कुटुंबाला ‘वर्षा’ बंगला सोडावा लागला होता. त्यानंतर हा बंगला नवीन मुख्यमंत्री म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना राहण्यासाठी सुपूर्द करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी या बंगल्याची पाहणी केली असता काहींना वर्षा बंगल्याच्या भिंतीवर उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह लिहिले असल्याचे आढळले. दिविजा फडणवीस राहत असलेल्या खोलीच्या भिंतीवर WHO IS UT? UT IS MEAN? SHUT UP अशी वाक्य लिहिण्यात आली आहेत. WHO IS UT ? युटी कोण आहेत, UT IS MEAN? युटी वाईट आहेत, असे वर्षा बंगल्याच्या भिंतीवर लिहिले आहे. BJP IS ROCK, BJP AND SHIVSENA WERE FRIEND, FADANVIS IS ROCK असेही या भिंतीवर लिहिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्याच्या खोलीतील भिंतीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात आक्षेपार्ह लिहिल्याचे समोर आले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी निषेध व्यक्त केला. ‘असे मजकूर रंग मारुन मिटवता येतील. पण लिहिणाऱयांचे तोंड मात्र काळ झाले’, अशी टीका संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केली आहे.

