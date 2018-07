पोलादपूर अपघातग्रस्तांना मदतीसाठी प्रशासन प्रयत्नशील : मुख्यमंत्री 

ऑनलाईन टीम / मुंबई :

महाबळेश्वरजवळील पोलादपूर घाटात बस कोसळून झालेल्या अपघातात 33 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादाययक घटना घडली आहे. अपघातस्थळी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि आपत्कालीन व्यवस्थपन यंत्रणा पोहोचली असून सर्व प्रकारच्या मदतीसाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.

Pained to know about the loss of lives in Mahabaleshwar bus accident.Administration taking all efforts to provide required assistance.

Senior officials&emergency management systems in place.

My thoughts are with families who lost loved ones&prayers for speedy recovery of injured.

