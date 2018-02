ही ‘व्हायरल गर्ल’ आहे तरी कोण ? 

ऑनलाईन टीम / मुंबई :

सोशल मीडियावर कधी काय व्हाफरल होईल याचे काही सांगता येत नाही. सध्या सोशल मीडियावर एका व्हिडिओने नेटीझन्सला चांगलेच वेड लावले आहे. या व्हिडिओत डोळा मारणारी ही तरूणी देशभरातील लाखो तरूणांच्या हृदयाची धडकन झाली आहे. ‘ओरू अदार लव्ह’या मल्ल्याळम चित्रपटातून पदार्पण करणारी ही नवोदित अभिनेत्री आहे प्रिया प्रकाश वारियर.

व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने तिच्या सिनेमातील एका व्हिडिओमध्ये ती डोळय़ांच्या हावभावातून आपले प्रेम सांगताना दिसत आहे. ‘उरू अदार लव्ह’ हा प्रियाचा पहिलाच सिनेमा आहे. येत्या 3 मार्चला हा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे.प्रिया अवघी 18 वर्षांची आहे.केरळातील थ्रिसूरमधल्या विमला कॉलेजमध्ये ती बीकॉमचे शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे. प्रियाने तीचा व्हिडिओ व्हायरल झालेल्या पाहून नेटीझन्सचे आभार देखील मानले आहेत. तिने ट्विटवर व्हिडिओ शेअर केला आहे.

Thanks for the great response 😊

My clipping in manikya malaraya poovi #OruAdaarLove pic.twitter.com/25PvOxRNei

— Priya Prakash Varrier (@priyaprakashv_) February 11, 2018